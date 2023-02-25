Авторы FT предложили подход к России на основе "длинной телеграммы" Кеннана

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В феврале 1946 года американский диплома Джордж Кеннан отправил госсекретарю США Джеймсу Бирнсу "длинную телеграмму", которая состояла из пяти тысяч слов. План так называемого архитектора холодной войны стал основой сдерживания Вашингтона в отношении Советского Союза.

Журналисты британского издания Financial Times заявили, что многие умозаключения Кеннана являются актуальными и сегодня. Также они попытались составить новую телеграмму, которая бы соответствовала нынешним мировым событиям.

"Нам нужно найти способ жить вместе с непокорной Россией и сдерживать её", — отмечают авторы.

По их мнению, Вашингтону следует оказать сопротивление политике Москвы и чётко заявить о готовности применить военную силу. Президент России Владимир Путин "играет на исторических опасениях", напоминая про угрозу, которая исходит со стороны Запада, заявили журналисты.

США следует возродить хельсинкский процесс, с помощью которого страны вели политические диалоги на высоком уровне во времена холодной войны. Также необходимо выстроить новые отношения Москвы и Североатлантического альянса и вернуться к Соглашению об обычных вооружённых силах в Европе, считают авторы FT.