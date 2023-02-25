Медведев: цель одолеть Россию чужими руками, видимо, оправдывает для Запада любые расходы

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, почему коллективный Запад продолжает оказывать поддержку киевскому режиму.

В своей статье для "Национальной обороны" он отметил, что западным лидерам "плевать" на страдания граждан Украины и жителей Европы.

"Цель одолеть Россию чужими руками, видимо, оправдывает для коллективного Запада любые расходы", — подчеркнул Медведев.

Политик напомнил, что западные склады с военной техникой уже опустели, ведь США и их союзники передали Киеву огромное количество оружия и боеприпасов. По его словам, такая ситуация приводит в шок министров обороны европейских стран и американских военных.

Ранее Медведев заявил, что Россия вправе защищаться любыми средствами, в том числе ядерным оружием, если Запад мечтает о её поражении.