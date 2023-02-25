Читатели DM не поверили в искренность Зеленского, прослезившегося на пресс-конференции

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Глава Украины Владимир Зеленский благодаря своему актёрскому прошлому может изобразить любую эмоцию для получения помощи со стороны Запада. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail.

Комментируя слёзы украинского президента на пресс-конференции, посвящённой годовщине конфликта, пользователи обратили внимание на отсутствие искренности. Они добавили, что Зеленский ведёт себя как "отличный актёр".

"Неудивительно, что Шон Пенн отдал ему Оскар", — напомнил житель Британии.

По словам подписчиков, Зеленский был бы "пустым местом" без поддержки руководителя США Джо Байдена.

Читатели также предположили, что в случае встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент Украины начнёт рыдать, надавливая на жалость. Однако для Китая Зеленский — это попрошайка, а не лидер государства, считают пользователи.