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Читатели DM не поверили в искренность Зеленского, прослезившегося на пресс-конференции

1:00
Мир

Глава Украины Владимир Зеленский благодаря своему актёрскому прошлому может изобразить любую эмоцию для получения помощи со стороны Запада. Такое мнение выразили читатели британского издания Daily Mail.

Читатели DM не поверили в искренность Зеленского, прослезившегося на пресс-конференции

Комментируя слёзы украинского президента на пресс-конференции, посвящённой годовщине конфликта, пользователи обратили внимание на отсутствие искренности. Они добавили, что Зеленский ведёт себя как "отличный актёр".

"Неудивительно, что Шон Пенн отдал ему Оскар", — напомнил житель Британии.

По словам подписчиков, Зеленский был бы "пустым местом" без поддержки руководителя США Джо Байдена.

Читатели также предположили, что в случае встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент Украины начнёт рыдать, надавливая на жалость. Однако для Китая Зеленский — это попрошайка, а не лидер государства, считают пользователи.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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