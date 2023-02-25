Олаф Шольц заявил об "империалистических целях" президента РФ Владимира Путина. Читатели немецкой газеты Die Welt* раскритиковали канцлера Германии и призвали отправить его в отставку.
Один из пользователей считает, что и Запад во главе с США преследует империалистические цели.
"Всегда одни и те же пустые фразы. Я могу только надеяться, что стану свидетелем отставки этого правительства", — сказал второй.
Третий отметил, что в ФРГ есть только лакеи, а не руководители.
Напоминаем, Шольц ранее заявил, что, чем скорее Путин признает невозможность достигнуть своей "империалистической цели", тем больше шансов на скорейшее окончание военного конфликта на Украине.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.