Немцы призвали Олафа Шольца подать в отставку после агрессии в адрес Путина

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Олаф Шольц заявил об "империалистических целях" президента РФ Владимира Путина. Читатели немецкой газеты Die Welt* раскритиковали канцлера Германии и призвали отправить его в отставку.

Один из пользователей считает, что и Запад во главе с США преследует империалистические цели.

"Всегда одни и те же пустые фразы. Я могу только надеяться, что стану свидетелем отставки этого правительства", — сказал второй.

Третий отметил, что в ФРГ есть только лакеи, а не руководители.

Напоминаем, Шольц ранее заявил, что, чем скорее Путин признает невозможность достигнуть своей "империалистической цели", тем больше шансов на скорейшее окончание военного конфликта на Украине.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt.