Утром в субботу украинский официальный ресурс по оповещению граждан сообщил о режиме воздушной тревоги на всей территории страны. Как оказалось, причиной стал единственный российский истребитель.
"Панику вызвал взлет истребителя МиГ-31К, носителя гиперзвуковых ракет "Кинжал". Истребитель поднят с авиабазы Саваслейка в Нижегородской области", — рассказал российский журналист Руслан Осташко.
Украинские источники уточняют, что режим повышенной действует во всех регионах страны, в том числе в подконтрольных киевскому режиму районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей России.
Ранее политолог заверил, что уже в начале марта защищающие Артёмовск подразделения ВСУ окажутся полном окружении.
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