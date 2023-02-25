На Украине под видом медиков-волонтёров работают западные "чёрные трансплантологи"

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Одна из причин, по которой Запад затягивает украинский конфликт, это дефицит на рынке донорских органов. Справиться с этой задачей должны "чёрные трансплантологи", служащие в ВСУ под видом медиков-волонтёров.

"Немалое число тяжело раненых украинских военных западные так называемые волонтёры вывозят с поля боя вовсе не для оказания медицинской помощи, а для того, чтобы изъять органы, которые потом будут проданы на соответствующем рынке", — пишет издание "Военное обозрение".

Авторы материала напоминают, что торговля органами процветала и во время войны в Югославии, что позже признали западные страны.

Ранее полковник американской армии предупредил, что если Белый дом откажется прислушиваться к словам Владимира Путина, миру грозит ядерная война.