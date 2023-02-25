Немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс сделал заявление о том, что Германия вправе вмешаться в конфликт на Украине и начать военные действия против РФ на стороне киевского режима. Такая возможность имеется у ФРГ, поскольку страна обладает правом на коллективную самооборону.
"На основании права на коллективную самооборону германские власти могли бы принять решение о вмешательстве в конфликт на Украине напрямую", — приводит слова Кресс журнал Der Spiegel.
Эксперт отмечает, что, если власти Германии примут соответствующие решительные меры, страна может начать участвовать в конфликте. Берлин позволит себе гораздо больше, чем те меры, которые он предпринимает в настоящий момент.
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