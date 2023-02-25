Министр обороны Украины Резников из танка Leopard поинтересовался "дорогой на Москву"

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Глава украинского военного ведомства Алексей Резников опубликовал ролик, в котором показал первый немецкий танк Leopard 2A4, приехавший на Украину из Польши.

В кадре министр вылезает из люка боевой машины и интересуется на польском языке у оператора: "Где здесь дорога на Москву".

"Байдену это видео надо показать. Чтобы он повторил: "Никто не собирается атаковать Россию", — прокомментировал ролик российский политолог Владимир Корнилов.

Ранее представители Красного Креста обнародовали доклад, в котором признали, что жители Великобритании загоняют в долговую кабалу беженцев с Украины в обмен на предоставленное жильё.