Обозреватель Newsweek Майерс пообещал Украине в 2023 году невиданные ранее бедствия

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Украинцам в текущем году стоит готовиться к разрушительным бедствиям невиданного размаха, заявил американский журналист Стивен Майерс.

Он уверен, что украинская армия столкнётся с жёсткой нехваткой боеприпасов, а тяжёлая техника и самолёты, обещанные Киеву Соединёнными Штатами, никогда не появятся на Украине. Пентагоне отдаёт себе отчёт в том, что новейшее вооружение будет уничтожено российскими ракетами сразу прибытию на место.

"Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели. Россия не станет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, основанных на требованиях, которые игнорируют факторы, спровоцировавшие этот конфликт", — подчеркнул обозреватель в колонке для издания Newsweek.

Вашингтон, отметил он, ничего не делает для решения украинского кризиса, а "подливает масла в огонь", что вполне в духе внешней политики Белого дома.