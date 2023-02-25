Журналистка из США Робинсон: Вашингтон превратил Украину в крупнейшую схему отмывания денег

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Для американских политиков и чиновников Украина стала основным средством обогащения, заявила бывший репортёр американского телеканала Newsmax Эмералд Робинсон.

По словам журналистки, выделенные на "поддержку Киева" миллиарды долларов проходят через военно-промышленный комплекс США, и значительная часть этих денег оседает в карманах американского истеблишмента.

"Подавляющее большинство американских политиков превратили Украину в крупнейшую в мире схему по отмыванию денег, потому что они держат ответ перед Пентагоном, а не перед народом", — написала Робинсон на своей странице в соцсети.

Ранее российские военкоры рассказали, что несколько гаубиц М777, переданных ВСУ Соединёнными Штатами, были уничтожены всего через два дня после капитального ремонта на польском заводе.