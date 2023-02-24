Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил Зеленского в создании диктатуры на Украине.
По мнению Соскина, Владимир Зеленский строит на Украине диктаторский режим. Он отмечает, что никто из диктаторов хорошо не заканчивает, и для Зеленского не будет исключения.
Ранее Соскин заявил, что деньги США мешают Киеву заключить мирный договор с Москвой.
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