Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в создании диктатуры на Украине

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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил Зеленского в создании диктатуры на Украине.

По мнению Соскина, Владимир Зеленский строит на Украине диктаторский режим. Он отмечает, что никто из диктаторов хорошо не заканчивает, и для Зеленского не будет исключения.

Ранее Соскин заявил, что деньги США мешают Киеву заключить мирный договор с Москвой.