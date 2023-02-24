Конгрессвумен США Грин требует опубликовать данные о помощи ВСУ

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Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин требует опубликовать данные о помощи ВСУ.

Грин представила в конгресс резолюцию с требованием к администрации президента США предоставить все данные о помощи Киеву. Данные документы должны предоставить Джо Байден, глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

В резолюции сказано, что запрашиваются все документы, графики, таблицы, аудио-записи, телефонные переговоры и сообщения с электронной почты.

"Любые финансовые документы с детализацией закупок, получателей и правительственные расходы… связанные с выделенными конгрессом средствами, направленными Украине", — говорится в резолюции.