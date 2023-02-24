Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отверг возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
В ходе пресс-конференции в пятницу Зеленский заявил, что ещё до начала СВО он говорил президенту Турции о своём желании поговорить с Путиным. По словам Зеленского, Реджеп Эрдоган, как и другие иностранные политики не смогли поспособствовать переговорам. Однако сейчас Эрдоган говорит, что сможет договориться с президентом РФ.
"Сейчас мы не можем, это не тот человек, там не с кем говорить", — самоуверенно Зеленский.
Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам с тем, кто этого пожелает. Однако Киев сам себе запретил вести разговор с Владимиром Путиным.
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