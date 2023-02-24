WSJ: Макрон и Шольц призывали Зеленского начать переговоры с РФ на встрече в Париже

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Газета Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призывали Зеленского начать переговоры с РФ на встрече в Париже.

Ссылаясь на информированные источники WSJ пишет, что президент Франции и канцлер Германии заявили Зеленскому, что пора Киеву начать мирные переговоры с Москвой. Это произошло в феврале 2023 года.

"Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявляли украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать мирные переговоры с Москвой, когда три этих лидера встречались в Париже чуть раньше в этом месяце", — сообщает издание.