Главу СНБО Данилова удивила парадная рубашка Зеленского в день начала СВО

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что был шокирован внешним видом президента Владимира Зеленского в день начала спецоперации.

"Меня удивила белая парадная рубашка президента", — сказал он в интервью Washington Post.

Секретарь СНБО отметил, что заседание проходило ранним утром в кабинете главы киевского режима. Самым первым на встречу пришёл ныне покойный глава МВД Денис Монастырский. Данилов прибыл к пяти утра.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался, что всю администрацию сразу же перевели в убежище.

"И я там застрял. Вероятно, месяц спустя я впервые покинул этот бункер", — заявил он.