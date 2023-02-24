Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что был шокирован внешним видом президента Владимира Зеленского в день начала спецоперации.
"Меня удивила белая парадная рубашка президента", — сказал он в интервью Washington Post.
Секретарь СНБО отметил, что заседание проходило ранним утром в кабинете главы киевского режима. Самым первым на встречу пришёл ныне покойный глава МВД Денис Монастырский. Данилов прибыл к пяти утра.
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признался, что всю администрацию сразу же перевели в убежище.
"И я там застрял. Вероятно, месяц спустя я впервые покинул этот бункер", — заявил он.
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