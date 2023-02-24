Польский генерал-лейтенант Богуслав Самол высказался относительно работы командования ВС РФ в зоне СВО. Он считает, что в начале спецоперации оно допустило большое количество ошибок.
Командование сделало упор на внезапность, что привело к проблемам. Военнослужащие расфокусировались и не понимали, какие действия предпринять. ВС РФ использовали тактику, которая ранее применялась только в столкновениях малого масштаба. В результате войска разделились на бригады со своими командирами.
"Мы рады, что российское командование совершило такие грубые ошибки", — признался генерал в интервью изданию Defence24.
На данный момент военные армии России сужают линию соприкосновения, что позволяет им активнее уничтожать противника.
Самол описал стратегию командования ВС РФ как "ползучий валик". Она призвана подготовить условия для массированного наступления частей, укомплектованных мобилизованными бойцами. Резервисты обучаются, а командный состав повышает свою боевую слаженность на уровне батальонов, дивизий и армий.
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