Hill: переговоры о мире и потеря территорий — лучший исход для Украины

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Рано или поздно украинский кризис закончится мирными переговорами. По их итогам Киев признает российскими часть территорий. Такое мнение высказал обозреватель The Hill Том Моккайтис.

Налицо тревожные признаки, которые, несмотря на постоянный приток западной военной и экономической помощи, говорят о том, что время не на стороне Украины, считает публицист.

Автор материала добавил, что лучшим вариантом действий сейчас могут быть переговоры.

Эксперт также полагает, что добиться успеха в ожидаемом весной вероятном наступлении украинская армия не сможет.

"Во время своего недавнего визита в Киев президент США Джо Байден заверил Зеленского, что американцы, как и весь остальной мир, с Украиной. Это обещание будет трудно сдержать", — пишет журналист.

"Горькой пилюлей", которую придётся проглотить украинцам, станет осознание того факта, что в прежние границы вернуться они уже не смогут, заключил обозреватель.