Newsweek: США не заинтересованы в возвращении Украины к границам 1991 года

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Официальный Вашингтон не заинтересован в сохранении территориальной целостности Украины и возвращении к границам 1991 года. Об этом пишет Newsweek.

По словам обозревателя Джоша Хаммера, главный приоритет США — сохранить действующий режим на Украине, возглавляемый президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что американские политики практически не обсуждают с Киевом территориальные вопросы.

"США крайне мало интересуются, если вообще интересуются, тем, где именно будут находиться госграницы на востоке Украины", — подчеркнул автор публикации.

Журналист также призвал сократить военную помощь Киеву из-за истощения военных арсеналов Запада. Как пояснил Хаммер, у США есть лишь ограниченное количество комплексов противоракетной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее стало известно, что почти 50% американцев выступают против попыток ВСУ захватить Крымский полуостров.