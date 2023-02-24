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Newsweek: США не заинтересованы в возвращении Украины к границам 1991 года

1:06
Мир

Официальный Вашингтон не заинтересован в сохранении территориальной целостности Украины и возвращении к границам 1991 года. Об этом пишет Newsweek.

Newsweek: США не заинтересованы в возвращении Украины к границам 1991 года

По словам обозревателя Джоша Хаммера, главный приоритет США — сохранить действующий режим на Украине, возглавляемый президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что американские политики практически не обсуждают с Киевом территориальные вопросы.

"США крайне мало интересуются, если вообще интересуются, тем, где именно будут находиться госграницы на востоке Украины", — подчеркнул автор публикации.

Журналист также призвал сократить военную помощь Киеву из-за истощения военных арсеналов Запада. Как пояснил Хаммер, у США есть лишь ограниченное количество комплексов противоракетной обороны Patriot и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее стало известно, что почти 50% американцев выступают против попыток ВСУ захватить Крымский полуостров.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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