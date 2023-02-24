Пасечник: только благодаря России удалось предотвратить кровавую трагедию

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По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, если не помощь России, Донбассу не удалось бы избежать кровавой трагедии. Вовремя начатая спецоперация оказалась для ДНР и ЛНР настоящим спасением.

Пасечник отметил, что если бы не волевое решение президента РФ Владимира Путина, принятое ровно год назад, согласно которому была начата спецоперация на Украине, само существование Донбасса было бы под вопросом.

"Путин принял волевое решение о проведении специальной военной операции, ставшей, без преувеличения, спасительной для Донбасса. Только благодаря колоссальной поддержке России нам удалось предотвратить кровавую трагедию, отстоять рубежи нашей республики и изгнать противника с Луганщины", — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Теперь стало ясно, что за украинскими националистами стоит, без преувеличения, вся НАТО полностью.

Теперь, отметил Пасечник, в украинском конфликте решается судьба россиян и самого существования России.