Адвокат Чедомир Стойкович принёс к зданию посольства РФ "окровавленный" торт.
Стойкович, известный своими проукраинскими взглядами, устроил акцию у российского посольства в Белграде. Активист в сопровождении нескольких мужчин, держащих в руках флаги Украины, принёс торт, "украшенный" имитирующей кровь жидкостью и человеческим черепом.
Однако к зданию посольства Стойковича не пропустили представители правоохранительных органов, пишет издание "Московский Комсомолец".
"Торт — символ их политики. Они любят смерть и едят людей", — написал он в своих социальных сетях.
Примечательно, что мнение Стойковича в Сербии разделяют немногие. Белград осудил антироссийские санкции Запада и всячески поддерживает Москву на международной арене.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.