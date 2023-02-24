Сербский адвокат Стойкович устроил акцию с окровавленным тортом у посольства РФ в Белграде

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Адвокат Чедомир Стойкович принёс к зданию посольства РФ "окровавленный" торт.

Стойкович, известный своими проукраинскими взглядами, устроил акцию у российского посольства в Белграде. Активист в сопровождении нескольких мужчин, держащих в руках флаги Украины, принёс торт, "украшенный" имитирующей кровь жидкостью и человеческим черепом.

Однако к зданию посольства Стойковича не пропустили представители правоохранительных органов, пишет издание "Московский Комсомолец".

"Торт — символ их политики. Они любят смерть и едят людей", — написал он в своих социальных сетях.

Примечательно, что мнение Стойковича в Сербии разделяют немногие. Белград осудил антироссийские санкции Запада и всячески поддерживает Москву на международной арене.