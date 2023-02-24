Руководитель президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия раскритиковал план Пекина по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины.
В эфире канала "Рада" он отметил, что китайские власти хотят усадить Киев за стол переговоров с Москвой. По его мнению, руководство КНР мечтает о том, чтобы Украина и Россия уже поскорее начали договариваться.
"Это неприемлемая позиция", — подчеркнул Арахамия.
При этом он не стал вдаваться в подробности и объяснять, чем именно ему не понравились инициативы Китая по выходу из кризисной ситуации.
Ранее китайские дипломаты обнародовали мирный план, состоящий из 12 пунктов. Они призвали Москву и Киев к возобновлению переговорного процесса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя документ, заявил, что к Китаю "нет большого доверия", ведь Пекин не осудил российскую спецоперацию.
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