Арахамия: Китай выразил неприемлемую позицию в мирном плане по Украине

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Руководитель президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия раскритиковал план Пекина по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины.

В эфире канала "Рада" он отметил, что китайские власти хотят усадить Киев за стол переговоров с Москвой. По его мнению, руководство КНР мечтает о том, чтобы Украина и Россия уже поскорее начали договариваться.

"Это неприемлемая позиция", — подчеркнул Арахамия.

При этом он не стал вдаваться в подробности и объяснять, чем именно ему не понравились инициативы Китая по выходу из кризисной ситуации.

Ранее китайские дипломаты обнародовали мирный план, состоящий из 12 пунктов. Они призвали Москву и Киев к возобновлению переговорного процесса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя документ, заявил, что к Китаю "нет большого доверия", ведь Пекин не осудил российскую спецоперацию.