После завершения украинского конфликта оружие, которое Запад передаёт Киеву, может оказаться в руках террористов в других странах, в том числе и в Германии. Такое мнение высказал политик из Германии от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.
"Правительство само говорит о потенциальной опасности того, что оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества с территории Украины могут попасть в Европейский Союз и Федеративную Республику Германия", — сказал Котре, которого цитирует издание Afdbundestag.
Политика возмутил тот факт, что правительство Германии прекрасно знает о таких рисках, но при этом упорно не желает выработать систему возврата вооружений Киевом.
Котре подчеркнул, что оружие может попасть из Украины к террористам на территории Евросоюза. Таким образом, западные политики, продолжая накачивать Киев вооружениями, совершают непоправимую ошибку.
"Поставки оружия Украине — грубая ошибка с непредсказуемыми последствиями, которые не только не приведут к окончанию конфликта, но продлят его", — добавил политик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.