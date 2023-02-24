Политик из ФРГ Котре: поставляя оружие Киеву, Запад совершает большую ошибку

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После завершения украинского конфликта оружие, которое Запад передаёт Киеву, может оказаться в руках террористов в других странах, в том числе и в Германии. Такое мнение высказал политик из Германии от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

"Правительство само говорит о потенциальной опасности того, что оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества с территории Украины могут попасть в Европейский Союз и Федеративную Республику Германия", — сказал Котре, которого цитирует издание Afdbundestag.

Политика возмутил тот факт, что правительство Германии прекрасно знает о таких рисках, но при этом упорно не желает выработать систему возврата вооружений Киевом.

Котре подчеркнул, что оружие может попасть из Украины к террористам на территории Евросоюза. Таким образом, западные политики, продолжая накачивать Киев вооружениями, совершают непоправимую ошибку.

"Поставки оружия Украине — грубая ошибка с непредсказуемыми последствиями, которые не только не приведут к окончанию конфликта, но продлят его", — добавил политик.