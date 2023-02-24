За последние 10 лет из Германии эмигрировали около двух миллионов немцев.
Среди причин, по которым граждане принимают решение покинуть ФРГ, отмечают воссоединение с родными в других странах, смену климата, работу и высокие налоги.
Однако в последнее время к ним также присоединились и политические причины, отмечает немецкое издание Die Welt*.
"От людей начала звучать фраза: "Я сыт Германией по горло". Люди выбирают для переезда государства, в которых легче всего получить визу", — заявил эксперт по миграции Марлис Тиссен.
Однако издание отмечает, что есть и те, кто возвращается в ФРГ. Так, многие этнические немцы вернулись на родину после запуска процедуры брексита в Британии.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt.
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