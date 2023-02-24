Die Welt*: Около 2 млн немцев эмигрировали из Германии за последние 10 лет

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

За последние 10 лет из Германии эмигрировали около двух миллионов немцев.

Среди причин, по которым граждане принимают решение покинуть ФРГ, отмечают воссоединение с родными в других странах, смену климата, работу и высокие налоги.

Однако в последнее время к ним также присоединились и политические причины, отмечает немецкое издание Die Welt*.

"От людей начала звучать фраза: "Я сыт Германией по горло". Люди выбирают для переезда государства, в которых легче всего получить визу", — заявил эксперт по миграции Марлис Тиссен.

Однако издание отмечает, что есть и те, кто возвращается в ФРГ. Так, многие этнические немцы вернулись на родину после запуска процедуры брексита в Британии.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt.