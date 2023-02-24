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Экстрасенс Ахметжанова: Путин показал всему миру, что дал Байдену последний шанс

1:14
Мир

Визит американского президента Джо Байдена в Киев и Варшаву больше сыграл на руку лидеру РФ Владимиру Путину, чем официальному Вашингтону. Такое мнение выразила звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова.

Экстрасенс Ахметжанова: Путин показал всему миру, что дал Байдену последний шанс

В интервью МК она отметила, что вскоре руководитель Украины Владимир Зеленский лишится большой поддержки со стороны Запада.

"Наш президент на весь мир продемонстрировал, что дал Байдену последний шанс — посетить Киев и понять, какую ошибку он совершает, вступая в противостояние с Москвой", — сказала экстрасенс.

Она считает, что западные лидеры не в силах сражаться со славянским миром.

Комментируя информацию о гематоме на лбу Байдена во время выступления в Польше, Ахметжанова подчеркнула: президент США получил травму при падении. Экстрасенс убеждена в том, что врачи дают Байдену сильнодействующие лекарства, улучшающие работу мозга. 

По её словам, американскому лидеру уже крайне сложно справляться со своими обязанностями, однако он не хочет передавать власть экс-президенту США Дональду Трампу.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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