Визит американского президента Джо Байдена в Киев и Варшаву больше сыграл на руку лидеру РФ Владимиру Путину, чем официальному Вашингтону. Такое мнение выразила звезда "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова.
В интервью МК она отметила, что вскоре руководитель Украины Владимир Зеленский лишится большой поддержки со стороны Запада.
"Наш президент на весь мир продемонстрировал, что дал Байдену последний шанс — посетить Киев и понять, какую ошибку он совершает, вступая в противостояние с Москвой", — сказала экстрасенс.
Она считает, что западные лидеры не в силах сражаться со славянским миром.
Комментируя информацию о гематоме на лбу Байдена во время выступления в Польше, Ахметжанова подчеркнула: президент США получил травму при падении. Экстрасенс убеждена в том, что врачи дают Байдену сильнодействующие лекарства, улучшающие работу мозга.
По её словам, американскому лидеру уже крайне сложно справляться со своими обязанностями, однако он не хочет передавать власть экс-президенту США Дональду Трампу.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что Россия останется участником договора о ядерном вооружении.