Польша заявила об отправке первой партии танков Leopard на Украину 24 февраля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника из польского правительства.
По данным издания, оглашение этой информации и является целью визита на Украину польского премьера Моравецкий, который сегодня приехал в Киев.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев. Об этом сообщают украинские СМИ. На фото видно, как он обнимается с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
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