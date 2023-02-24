Польша отправит первые танки Leopard на Украину в пятницу, 24 февраля - Bloomberg

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Польша заявила об отправке первой партии танков Leopard на Украину 24 февраля. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновника из польского правительства.

По данным издания, оглашение этой информации и является целью визита на Украину польского премьера Моравецкий, который сегодня приехал в Киев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев. Об этом сообщают украинские СМИ. На фото видно, как он обнимается с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.