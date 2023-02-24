"Страна.ua": многим медработникам на Украине с начала года не платят зарплату

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Значительной части медработников Украины не выплачивают зарплату с начала января. Такой информацией поделилось издание "Страна.ua".

"Многие украинские медработники не получают зарплату с января этого года", — пишет "Страна.ua".

Журналисты в данном случае ссылаются на самих работников медучреждений, находящихся в разных регионах Украины.

Опрошенные изданием медработники объяснили, что министерство финансов не перечисляет деньги украинскому минздраву, который по этой причине не может передать их Национальной службе здоровья Украины, которая и занимается выплатами сотрудникам системы здравоохранения.