Значительной части медработников Украины не выплачивают зарплату с начала января. Такой информацией поделилось издание "Страна.ua".
"Многие украинские медработники не получают зарплату с января этого года", — пишет "Страна.ua".
Журналисты в данном случае ссылаются на самих работников медучреждений, находящихся в разных регионах Украины.
Опрошенные изданием медработники объяснили, что министерство финансов не перечисляет деньги украинскому минздраву, который по этой причине не может передать их Национальной службе здоровья Украины, которая и занимается выплатами сотрудникам системы здравоохранения.
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