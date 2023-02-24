Генсек НАТО Столтенберг о мирном плане Пекина по Украине: "К Китаю нет большого доверия"

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Североатлантический альянс не склонен доверять Китаю в полной мере. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Во время пресс-конференции, организованной в Таллине, он оценил мирный план КНР по урегулированию украинского конфликта.

"Прежде всего к Китаю нет большого доверия", — подчеркнул генсек альянса.

Он раскритиковал Пекин за отказ от осуждения российской спецоперации. Кроме того, Столтенберг добавил, что РФ и Китай договорились о "безлимитной дружбе" перед началом боевых действий.

Ранее в МИД Китая назвали 12 пунктов, которые необходимо выполнить для достижения мира на Украине. В ведомстве пояснили, что переговоры Москвы и Киева — единственный реальный выход из кризисной ситуации.