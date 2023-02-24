Рожин: за мирным планом Китая по Украине может скрываться нечто большее, чем красивая поза

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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин допустил, что за мирным планом Китая по Украине может скрываться нечто большее, чем просто "красивая поза".

По его словам, власти США уже фактически отвергли инициативы КНР по мирному урегулированию конфликта, ведь они согласились обсуждать только вопросы суверенитета Украины. Как пояснил специалист, Вашингтон не хочет уходить от гегемонистского подхода к международной политике.

Рожин подчеркнул: Пекин, скорее всего, готовился к такой реакции США на мирный план, поэтому не исключено, что за "предсказуемым отказом" от мира что-то последует.

"Есть ли за китайским планом нечто большее, чем просто красивая поза и долгосрочная дипломатическая игра, узнаем скоро", — написал эксперт в соцсетях.

Ранее представители МИД КНР заявили, что готовы предоставить площадку для мирных переговоров по украинскому вопросу.