Премьер-министр Польши Моравецкий приехал в Киев

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев. Об этом сообщают украинские СМИ. На фото видно, как он обнимается с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Официальные власти пока никак не комментируют его визит. Неизвестна и повестка.

Ранее Моравецкий заявил, что Варшава передаст Киеву 60 модернизированных советских и польских танков. Кроме анонсированных машин Leopard, добавят модернизированные Т-72 и PT-91 Twardy.