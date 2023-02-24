Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев. Об этом сообщают украинские СМИ. На фото видно, как он обнимается с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Официальные власти пока никак не комментируют его визит. Неизвестна и повестка.
Ранее Моравецкий заявил, что Варшава передаст Киеву 60 модернизированных советских и польских танков. Кроме анонсированных машин Leopard, добавят модернизированные Т-72 и PT-91 Twardy.
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