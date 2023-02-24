Французов возмутило обращение Макрона в годовщину спецоперации: "Вы против мира"

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В годовщину начала российской спецоперации на Украине президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением, в ходе которого пообещал и дальше поддерживать Киев.

Французские пользователи Twitter* раскритиковали французского лидера за готовность бесконечно помогать киевскому режиму, игнорируя возможность мирного урегулирования конфликта.

Они назвали обращение Макрона "самовлюблённым шоу". По их мнению, руководитель Франции не хочет спасать человеческие жизни.

"Вы поставляете оружие и продлеваете конфликты, вы против мира", — написал один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие пользователи. Они добавили, что боевые действия на Украине не должны затрагивать Европу. Как подчеркнули французы, Макрон в своём обращении, приуроченном к годовщине начала СВО, говорил лишь от своего имени, а не от лица всех граждан страны.

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