Кёльнский институт немецкой экономики опубликовал данные о "стоимости" украинского конфликта. По подсчётам экспертов организации, нанёс мировой экономике ущерб, превышающий 1,6 триллиона долларов. Один из исследователей института Михаэль Громлинг считает, что в нынешнем году Украина нанесёт непоправимый урон мировому ВВП, выкачав из экономик западных стран более триллиона долларов.
В исследовании отмечается, что из-за украинского конфликта мировая экономика несёт убытки от подскочивших цен на энергоносители. Кроме того, ввиду неясных перспектив корпорации отказываются от инвестиций.
Из-за антироссийских санкций, говорится в исследовании, пострадала экономика, прежде всего, Евросоюза.
Ранее глава Минфина Италии назвал ещё одну причину неэффективности санкций против России.
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