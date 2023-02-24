Сатановский: Путин наконец-то нащупал ахиллесову пяту американцев и надавил на неё

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Политолог Евгений Сатановский иронично прокомментировал разительные изменения в высказываниях заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая ещё недавно называла Крым легитимной целью Киева, обещая помочь украинским властям осуществить наступление на полуостров.

Потом, после обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию Нуланд вдруг заявила, что Вашингтон не хочет роста напряжённости в отношениях с Москвой, и предложила "хоть завтра вернуться к обсуждению ДСНВ и СНВ-3, с возвращением обоюдных инспекций".

Сатановский заметил, что дело не в том, что Нуланд "из ястребов" внезапно превратилась в "белую голубку мира", а в том, что Путин наконец нащупал слабое место США, отчего они действительно испугались.

"Ну, а поскольку чудес такого рода в мире не бывает, остаётся констатировать, что Путин наконец-то нащупал ахиллесову пяту американцев и на их больную мозоль весьма ощутимо надавил", — написал Сатановский в своём Telegram-канале.

Именно поэтому запаниковал и президент США Джо Байден, назвавший приостановку участия РФ в ДСНВ ошибкой, и вся засуетившаяся "стоящая за ним свора".

По мнению Сатановского, таким образом "складывается исключительно любопытная ситуация", в которой намного "больше перспектив, чем рисков".