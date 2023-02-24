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Сатановский: Путин наконец-то нащупал ахиллесову пяту американцев и надавил на неё

1:28
Мир

Политолог Евгений Сатановский иронично прокомментировал разительные изменения в высказываниях заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая ещё недавно называла Крым легитимной целью Киева, обещая помочь украинским властям осуществить наступление на полуостров.

Сатановский: Путин наконец-то нащупал ахиллесову пяту американцев и надавил на неё

Потом, после обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию Нуланд вдруг заявила, что Вашингтон не хочет роста напряжённости в отношениях с Москвой, и предложила "хоть завтра вернуться к обсуждению ДСНВ и СНВ-3, с возвращением обоюдных инспекций".

Сатановский заметил, что дело не в том, что Нуланд "из ястребов" внезапно превратилась в "белую голубку мира", а в том, что Путин наконец нащупал слабое место США, отчего они действительно испугались.

"Ну, а поскольку чудес такого рода в мире не бывает, остаётся констатировать, что Путин наконец-то нащупал ахиллесову пяту американцев и на их больную мозоль весьма ощутимо надавил", — написал Сатановский в своём Telegram-канале.

Именно поэтому запаниковал и президент США Джо Байден, назвавший приостановку участия РФ в ДСНВ ошибкой, и вся засуетившаяся "стоящая за ним свора".

По мнению Сатановского, таким образом "складывается исключительно любопытная ситуация", в которой намного "больше перспектив, чем рисков".

 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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