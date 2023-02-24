Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил о подготовке острова к войне с Китаем

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Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн высказался о возможной войне с Китаем. По словам главы военного ведомства острова, Тайвань переживает самый критичный момент за последние 40 лет. Гочжэн считает, что руководство должно ускорить приготовления к вооружённому конфликту с КНР.

"В случае вторжения Китая, остров не будет завоеван в первые две недели боевых действий. Тайвань будет держаться, покуда будет поступать снабжение", — считает министр.

По его мнению, в случае китайской агрессии у острова не будет привычных фронта и тыла — он превратится в одну сплошную зону боевых действий. Наиболее вероятный сценарий — это попытка полной блокады, которую руководство Тайваня будет пытаться прорвать через альтернативные нынешним системы коммуникаций.

"Народ Тайваня привык к свободе и демократии и не может принять ситуацию, когда правит одна партия", — резюмировал министр.

Ранее политик Филиппо предупредил о превращении Тайваня во вторую Украину из-за США.