Кива не исключает использование Москвой ракет с малым ядерным зарядом для предотвращения наступления ВСУ на Крым

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По мнению бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, не исключено, что Россия для того, чтобы не позволить Украине пойти на Крым весной, может использовать ракеты с малым ядерным зарядом.

Экс-депутат уточнил, что на такой шаг Москва может решиться, чтобы сорвать анонсированное весеннее наступление ВСУ на Крым.

Кива утверждает, что без баллистических ракет с малым ядерным зарядом российской стороне будет не обойтись для ликвидации построенных ещё в советские времена мостов и крупных железнодорожных развязок.

"Прежде всего, необходимо разрушить мосты и крупные узловые железнодорожные станции и командные центры. Но, поскольку мосты строились еще в СССР, раньше применяемыми ракетами разрушить их будет крайне сложно! При этом можно предположить, что будут применены баллистические ракеты с малым ядерным зарядом", — написал Кива в своём Telegram-канале.

Ранее 24 февраля помощник лидера США Джозефа Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в Вашингтоне не видят пока никаких изменений в готовности российских ядерных сил.