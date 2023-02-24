Медведев заявил, что никаких фундаментальных договорённостей по Украине не будет

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Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался о годовщине СВО. По его словам, впереди Россию ждут "тяжёлые и нервные" переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта. Однако, они не приведут к каким-либо фундаментальным договорённостям о границах. Это будет некое соглашение и не более того.

Корень этой проблемы Медведев видит в том, что решения на Украине принимают не власти, а иностранные кураторы киевского режима.

"Мотивы главных врагов нашей страны очевидны: максимально ослабить Россию, надолго обескровить нас. Поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта", — пишет Медведев.

По его мнению, даже после мирного договора конфликт может разгореться снова, так как "иной идеологии, кроме бандеровского неонацизма, ни у кого из них нет". Медведев уверен, что для безопасности России и наступления мира нужно "отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши".

Ранее Медведев назвал сокращение населения Украины ответом на вопрос, за кем будущее.