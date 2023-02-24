РИА Новости: США искренне верят в слабость своих противников — России и Китая

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Соединённые Штаты Америки уверены в своей силе и превосходстве в мире. Китай они и вовсе считают слабым противником, впрочем, как и Россию. Обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев считает, что умные люди не стали бы делать такие ошибки, которые делает Запад.

"Китай слаб и вот-вот треснет, Россия проигрывает в…* вот уже ровно год, страдает от снарядного голода и так далее. Ну и демократия по всему миру переходит в наступление", — пишет автор материала.

Можно решить, что это лишь затуманивающая разум всему миру западная пропаганда, а на самом деле где-то там в верхушке власти сидят те, кто понимает, что противник совсем не слаб. Но такое мнение ошибочное, считает Косырев.

"Это типичная ошибка умного человека: думать, что твой противник тоже умный. Или предполагать такое на всякий случай, то есть готовиться к худшему. И очень трудно поверить, что на самом деле там действительно сидят идиоты, которые на полном серьёзе считают, что — в данном случае — Китай слаб", — объясняет обозреватель.

Если в Вашингтоне сидели умные люди, они бы не начали санкционную войну против России, веря в то, что страна тотчас рухнет. Они бы смогли додуматься до того, что такие меры вызовут лишь ненависть определённого количества мирового сообщества и ведут в тупик, заключил Косырев.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.