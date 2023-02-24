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Немцы возмутились словами Бербок о "желании России продолжить конфликт на Украине"

1:34
Мир

Немецкие пользователи Twitter* эмоционально отреагировали на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что только Россия якобы хочет продолжения боевых действий на Украине, в то время как Запад "мечтает о мире".

Немцы возмутились словами Бербок о "желании России продолжить конфликт на Украине"

Комментаторы обратили внимание, что дело обстоит с точностью да наоборот, и именно ЕС не хочет, чтобы на Украине воцарился мир, поскольку упорно продолжает отправлять Киеву оружие.

"Это Вы, госпожа Бербок, не хотите мира!" — написал один из читателей.

"Если вы хотите мира, прекратите посылать оружие", — резонно заметил другой.

"Абсурд. Те, кто хочет мира, посылают дипломатов, а не поставляют оружие", — подчеркнул третий.

Пользователи напомнили, что виновником украинского конфликта стали никто иные, как Запад и НАТО, организовавшие госпереворот на Украине в 2024 году и делающие всё возможное для расширения Альянса на восток.

Читатели заметили, что высказывания Бербок по поводу украинского конфликта становятся всё более нелепыми, и их уже мало кто воспринимает серьёзно. В частности, слова Бербок о "войне Европы против России" вызвали настоящий дипломатический скандал, за который немецкому МИД пришлось оправдываться.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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