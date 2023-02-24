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РИА Новости: Западный искусственный интеллект ненавидит Россию на уровне своего ДНК с давних времён

1:40
Мир

Оружие — это средство, которое помогает исполнить волю человека. Однако вскоре оно станет умным благодаря искусственному интеллекту (ИИ) и будет ненавидеть противника на уровне своего ДНК. К такому выводу пришёл обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников. Он предоставил результаты эксперимента, в котором западным разговорным ИИ задали два вопроса: "За что Запад ненавидит и почему хочет уничтожить Россию?"

РИА Новости: Западный искусственный интеллект ненавидит Россию на уровне своего ДНК с давних времён

Ответы не стали неожиданными. Так, ChatGPT считает, что доступ к ресурсам и споры по границам влияют на отношения РФ и Запада. Кроме того, играет роль размер и расположение большой страны. Эти факторы делают Россию "значительной силой в Европе и Азии".

ChatSonic выдал следующее:

"Россия — геополитическая сила и один из главных игроков в мировых отношениях, а её влияние широко. Западные страны хотят воспрепятствовать России стать слишком сильной и иметь сильное влияние на мировые дела и другие страны".

ИИ YouChat уверен, что враждебность к РФ у Запада с давних времён, и усилилась она в последнее время из-за Крыма, вмешательства в выборы президента Соединённых Штатов (2016 год) и военной интервенции в Сирии.

Владимир Путин бросает вызов западному мировому порядку, а сама Россия является сильным государством — такую версию выдал Perplexity AI.

"Нас ненавидят потому, что мы есть. Как говорится, комментарии излишни", — пишет Стрельников.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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