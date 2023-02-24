Daily Mail: в годовщину спецоперации немцы будут протестовать против поставок оружия Киеву

1:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Жители Германии настаивают на проведении мирных переговоров по Украине вместо поставок оружия Киеву. Именно это станет основной темой акции протеста, которая должна состояться в Берлине. Об этом предупредил журналист Крис Джуэр в своей статье для Daily Mail.

Обозреватель обратил внимание, что петиция "Манифест за мир", составленная депутатом бундестага Сарой Вагенкнехт и известным немецким журналистом Алисой Шварцерс, набрала уже более полмиллиона подписей. В ней авторы требуют кардинального изменения отношения Берлина к ситуации на Украине.

"Немцы призывают вместо оружейных поставок сосредоточить внимание на мирных переговорах и замораживании конфликта", — пишет Джуэр.

Как подчеркнула главный редактор телеканала WDR TV Эллен Эн, на которую ссылается автор, всё большее количество жителей Германии выражают недовольство решением канцлера Олафа Шольца передать Киеву танки.

По словам Джуэр, во время прошедшей недавно Мюнхенской конференции по безопасности тысячи человек приняли участие в протестах против дальнейшей поставки оружия Киеву. В завершение автор напомнил фразу бывшего епископа Ганновера Маргота Кесманна по поводу неоднозначности решения о военной поддержке Украины.

"В чем манифест действительно преуспел — это в разжигании общественных дебатов об украинском конфликте", — сказал Кесманн.