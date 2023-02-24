Для решения одной из основных проблем США — распространения наркотиков - было бы достаточно даже малой части тех денег, которые отдаются на Украину. В этом уверен кандидат в президенты Соединённых Штатов, американских бизнесмен Вивек Рамасвами.
"Мы могли бы решить проблему с мексиканскими картелями, которые являются основным двигателем фентанилового кризиса, за малую часть тех денег, что тратим на Украине", — написал Рамасвами в Twitter*.
Кандидат на пост главы Белого дома убеждён, что главная задача Вашингтона — это защита своих интересов и своей территории.
В своей предвыборной программе Рамасвами отметил, что в своей внешней политике уделил бы основное внимание борьбе с мексиканскими наркокартелями и "формированию независимости" от Китая.
До этого Рамасвами заявил, что намерен участвовать в президентских выборах США в 2024 году.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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