Кандидат в президенты США предложил использовать хоть часть денег, выделяемых Украине, для решение проблемы с наркотиками в стране

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Для решения одной из основных проблем США — распространения наркотиков - было бы достаточно даже малой части тех денег, которые отдаются на Украину. В этом уверен кандидат в президенты Соединённых Штатов, американских бизнесмен Вивек Рамасвами.

"Мы могли бы решить проблему с мексиканскими картелями, которые являются основным двигателем фентанилового кризиса, за малую часть тех денег, что тратим на Украине", — написал Рамасвами в Twitter*.

Кандидат на пост главы Белого дома убеждён, что главная задача Вашингтона — это защита своих интересов и своей территории.

В своей предвыборной программе Рамасвами отметил, что в своей внешней политике уделил бы основное внимание борьбе с мексиканскими наркокартелями и "формированию независимости" от Китая.

До этого Рамасвами заявил, что намерен участвовать в президентских выборах США в 2024 году.

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