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Rzeczpospolita: большинство граждан Польши не желают воевать за собственную страну

1:55
Мир

Вооружённый конфликт на Украине и его экономические последствия привели к утрате поляками чувства стабильности. Граждане живут в страхе и напряжённости. При этом лишь 20 процентов населения готовы защищать свою страну. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Rzeczpospolita: большинство граждан Польши не желают воевать за собственную страну

Профессор Пётр Длугош из Краковского педагогического университета привёл результаты исследований конфликта на Украине при Институте журналистики и международных отношений. Опросили 1145 респондентов. 

"Я боюсь боевых действий и огромной инфляции. Что мы снова останемся ни с чем после стольких лет тяжёлой работы, что наши дома и имущество превратятся в пыль. Мы только немного оправились после периода коммунизма, заработали на какие-то материальные блага, улучшили свой быт, а нас снова тянут на дно, снова на нас надвигается призрак бедности. Страна опять будет бедной, возрастёт преступность, возникнут другие проблемы", — приводятся в публикации слова одного из опрошенных.

На страх людей указывает и снижение рождаемости в республике. Исследования показали, что больше всего граждане боятся роста цен, инфляции, наплыва беженцев, усиления антидемократической деятельности со стороны властей, штурма иммигрантами границы Польши с Белоруссией.

Длугош отмечает, что общество находится в нервном состоянии.

"Оно, скорее, выбирает тактику эскапизма, что видно по ответам на вопрос о готовности защищать страну в случае нападения российских войск. Только 20% декларирует, что встанет на защиту страны", — объясняет учёный.

Опрос показал, что в случае вторжения России в Польшу больше 30% людей соберут вещи и уедут из страны.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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