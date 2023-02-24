В зале, где проходила парламентская сессия ассамблеи ОБСЕ, некие активисты развернули украинский флаг за спиной у выступающего представителя Белоруссии.
Стоит отметить, что белорусский дипломат оставил провокацию без внимания и не прервал речи. Зато присутствующие на выступлении делегаты прочих стран попросили проукраинских активистов "убрать тряпку".
Подобная попытка нарушить регламент зимней сессии ПАСЕ объясняется тем, что все выступления на парламентской ассамблее ОБСЕ транслируется в интернете, а значит за ними наблюдает множество людей по всему миру.
Ранее американский политик возмутилась, что Байден не помогает американцам, а вместо этого "целует Зеленского в зад".
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