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Трамп-младший: Байден обратил бы внимание на Огайо, называйся город по-украински

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Мир

Действующий президент США Джо Байден открыто игнорирует экологическую катастрофу в штате Огайо и для того, чтобы привлечь его внимание к проблеме, город стоило бы "сделать украинским", заявил сын экс-президента Трампа Дональд Трамп-младший.

Трамп-младший: Байден обратил бы внимание на Огайо, называйся город по-украински

По мнению Трампа-младшего, если бы город назвали Восточным Киевом, Байден тут же решил бы вопрос с разливом опасных для людей химикатов.

"Если бы Восточная Палестина, штат Огайо, называлась Восточным Киевом, то Байден уже давно отправил бы туда миллиарды долларов в качестве помощи", — написал сын экс-президента на странице в Сети.

Ранее в американском штате Огайо с рельсов сошёл состав, который перевозил опасных химикаты. Поезд загорелся, за которым последовал взрыв.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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