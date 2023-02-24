Действующий президент США Джо Байден открыто игнорирует экологическую катастрофу в штате Огайо и для того, чтобы привлечь его внимание к проблеме, город стоило бы "сделать украинским", заявил сын экс-президента Трампа Дональд Трамп-младший.
По мнению Трампа-младшего, если бы город назвали Восточным Киевом, Байден тут же решил бы вопрос с разливом опасных для людей химикатов.
"Если бы Восточная Палестина, штат Огайо, называлась Восточным Киевом, то Байден уже давно отправил бы туда миллиарды долларов в качестве помощи", — написал сын экс-президента на странице в Сети.
Ранее в американском штате Огайо с рельсов сошёл состав, который перевозил опасных химикаты. Поезд загорелся, за которым последовал взрыв.
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