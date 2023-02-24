Вашингтон считает, что киевскому режиму не нужны сейчас боевые истребители F-16, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Как подчеркнул Салливан, боевые самолёты не сыграют роли в анонсированном недавно весеннем "контрнаступлении" ВСУ.
"Они (украинцы. — Прим. ред.) готовятся к контрнаступлению. По нашему мнению, F-16 не являются ключевыми возможностями для контратаки", — заявил советник американской прессе.
По словам Салливана, вопрос поставок истребителей киевскому режиму не снимают с повестки, но он не рассчитан на ближайшую перспективу.
Когда конкретно Киеву "будут нужны" самолёты, советник не уточнил.
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