Госдеп: США относятся скептически к планам КНР урегулировать конфликт на Украине

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Китай, говоря о мирном урегулировании конфликта на Украине, может преследовать "собственные цели", заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, поэтому Вашингтон "скептически" на подобные предложения.

По словам Прайса, Пекин призывает закончить украинский конфликт, но "поддерживает Россию".

"Когда речь заходит об этих сообщениях о (мирных. — Прим. ред.) предложениях, есть причины для скептического отношения, — заявил Прайс на брифинге. — КНР стремится получить и то, и другое: занимать нейтральную позицию по отношению к происходящему на Украине и в то же время оказывать важную поддержку России".

Ранее в Китае выдвинули ряд предложений по урегулированию ситуации на Украине, однако, документ не представили широкой общественности.