В годовщину начала спецоперации на Украине, 24 февраля Вашингтон намерен объявить о новом пакете военной помощи для киевского режима, сообщили американские СМИ. По их данным, речь идёт о транше в несколько миллиардов долларов.
Согласно информации, ожидается, что администрация США также объявит о поставках вооружения, правда, не со складов Пентагона, а в "будущем", как только заказ на изготовление выполнят производители.
"Администрация Байдена, как ожидается, объявит ещё о 2 миллиардах долларов для инициативы по оборонной поддержке Украины", — передаёт CNN.
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