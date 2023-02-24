CNN: США в годовщину СВО объявят о новом пакете помощи Украине

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

В годовщину начала спецоперации на Украине, 24 февраля Вашингтон намерен объявить о новом пакете военной помощи для киевского режима, сообщили американские СМИ. По их данным, речь идёт о транше в несколько миллиардов долларов.

Согласно информации, ожидается, что администрация США также объявит о поставках вооружения, правда, не со складов Пентагона, а в "будущем", как только заказ на изготовление выполнят производители.

"Администрация Байдена, как ожидается, объявит ещё о 2 миллиардах долларов для инициативы по оборонной поддержке Украины", — передаёт CNN.