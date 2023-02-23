Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что России необходимо сделать так, чтобы на Украину больше не попадало западное вооружение.
Мирошник заявил, что поставки не внесут кардинальных изменений в СВО. При этом он подчеркнул, что это опасное и смертоносное оружие. Однако, по словам экс-посла, оно не принесёт победу Киеву, а лишь затянет СВО.
"Сейчас Запад больше упирает на виртуальное пространство, в котором пытается сформировать мысль, что новое орудие принесёт Украине победу", — заявил Мирошник в эфире передачи "Говорите правду".
Экс-посол уверен, что ВС РФ нужно уничтожать вооружение в транспортных потоках. В противном случае это приведёт к затяжному конфликту.
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