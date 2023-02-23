Сегодня в эфире украинского телеканала "Интер" зазвучал гимн Советского Союза. Об этом появилась информация в соцсетях. Вероятно, трансляцию взломали хакеры, но зрители были сильно удивлены такому "сюрпризу" именно на 23 февраля.
Также сегодня на волнах крымских радиостанций прозвучала аудиозапись, на которой глава разведки Украины Кирилл Буданов выступил с обращением к жителям Республики.
Вчера утром был взломан эфир радиостанций в нескольких регионах России. Там по радио прозвучали звуки сирены и предупреждение о "ракетной атаке".
Ранее на одной из станций Киевского метро внезапно зазвучала песня "День Победы". И реакция на это украинцев была весьма неожиданной.
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Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.