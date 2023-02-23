Политолог Миршаймер заявил, что нехватка артиллерии ставит ВСУ в проигрышное положение

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Политолог Джон Миршаймер заявил, что нехватка артиллерии ставит ВСУ в проигрышное положение.

В интервью CGTN политолог рассказал, что украинские боевики нуждаются в артиллерии. Однако НАТО не может им предоставить необходимую технику, потому что у самой её нет.

"Проблема заключается в том, что Запад и Украина сталкиваются с серьёзной нехваткой артиллерии. А в этом конфликте она играет ключевую роль", — отметил он.

Миршаймер отметил, что Москва имеет в этом вопросе колоссальное преимущество. Также политолог заявил, что именно эта проблема стала причиной, почему Киеву передали танки. Однако танки не способны заменить артиллерию. Это может оказать существенное влияние на ход событий, подытожил политолог.