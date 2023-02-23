Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Артиллеристы ДНР и отряда "Барс-Царские волки" уничтожили пункт управления связью ВСУ "Старлинк" под Донецком
В эфире France 3 жители Донецка утвердительно ответили на вопрос о победе России в СВО
Спикер ВСУ Гуменюк дала понять, что украинская армия наносит удары по Мариуполю
Блинкен заявил о нежелании США эскалации конфликта на Украине
NYT: в Британии создали "секретную" группу по приобретению советских боеприпасов для ВСУ
Политик Филиппо предупредил о превращении Тайваня во вторую Украину из-за США
RT: Евросоюз подсел на "дорогой наркотик" — американский газ
Олег Газманов возмутился из-за того, что на радио в России не пропускают патриотические песни
РВ: армия России продвигается к Угледару, ВСУ подтягивают резервы

Политолог Миршаймер заявил, что нехватка артиллерии ставит ВСУ в проигрышное положение

0:52
Мир

Политолог Джон Миршаймер заявил, что нехватка артиллерии ставит ВСУ в проигрышное положение.

Политолог Миршаймер заявил, что нехватка артиллерии ставит ВСУ в проигрышное положение

В интервью CGTN политолог рассказал, что украинские боевики нуждаются в артиллерии. Однако НАТО не может им предоставить необходимую технику, потому что у самой её нет. 

"Проблема заключается в том, что Запад и Украина сталкиваются с серьёзной нехваткой артиллерии. А в этом конфликте она играет ключевую роль", — отметил он.

Миршаймер отметил, что Москва имеет в этом вопросе колоссальное преимущество. Также политолог заявил, что именно эта проблема стала причиной, почему Киеву передали танки. Однако танки не способны заменить артиллерию. Это может оказать существенное влияние на ход событий, подытожил политолог.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Путин взорвал информационную бомбу своим выступлением — Никифорова

Выступление Путина вызвало бурное обсуждение.

РИА Новости: президент РФ Путин взорвал информационную бомбу посланием Федеральному собранию
Замороженные активы ЦБ РФ снова не нашли в ЕС. И не найдут
ЕС снова не нашёл замороженные резервы ЦБ РФ. "Где деньги, Эльвира?"
Сотни тысяч военных бросит Россия в зону СВО уже в марте
Боевиков ВСУ шокировала новая тактика ВС РФ: бронетранспортёр "разнёс в клочья" их позиции
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Названы имена звёзд-патриотов
Военные России разбили позиции морпехов ВСУ под Донецком
Прогнозы Романа Костомарова больше не дают малейших поводов для оптимизма
Прогнозы Романа Костомарова больше не дают малейших поводов для оптимизма
Последние материалы
В эфире France 3 жители Донецка утвердительно ответили на вопрос о победе России в СВО
Спикер ВСУ Гуменюк дала понять, что украинская армия наносит удары по Мариуполю
Блинкен заявил о нежелании США эскалации конфликта на Украине
NYT: в Британии создали "секретную" группу по приобретению советских боеприпасов для ВСУ
Политик Филиппо предупредил о превращении Тайваня во вторую Украину из-за США
Китайцы 20 лет ели динозавра
RT: Евросоюз подсел на "дорогой наркотик" — американский газ
Олег Газманов возмутился из-за того, что на радио в России не пропускают патриотические песни
РВ: армия России продвигается к Угледару, ВСУ подтягивают резервы
Глава Минфина Италии назвал ещё одну причину неэффективности санкций против России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников