В эфире France 3 жители Донецка утвердительно ответили на вопрос о победе России в СВО

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В эфире французского телеканала France 3 жители Донецка утвердительно ответили на вопрос о победе России в СВО.

Репортёр Люк Лакруа поговорил с жителями Донбасса. К его удивлению, жители Донецка высказались в поддержку России. Они заявили журналисту, что верят в скорую и безоговорочную победу Москвы.

Лакруа уточнил у местной жительницы, реально ли она думает, что Россия победит в СВО.

"Конечно! По-другому и быть не может", — ответили женщина.

Другая жительница Донецка заявила, что Донбасс — это часть России.

"Это наши. Это от нас", — сказала женщина.

Французский журналист также рассказал в эфире об обстрелах Донецка со стороны ВСУ. В эфире France 3 показали кадры последствий ударов по гражданским объектам.